Minderjarigen hebben ook rechten

Wie opgeroepen wordt voor een politieverhoor, heeft als gevolg van de zogenaamde Salduz-wet het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Bij minderjarigen is die wettelijke bescherming nog groter, omdat het ook de wetgever niet ontgaan is dat jongeren niet altijd goed hun eigen positie ­kunnen inschatten. Precies om die zwakkeren te beschermen, bepaalt de wet dan ook dat minderjarigen (in tegenstelling tot volwassenen) geen afstand kunnen doen van die ­bijstand van een advocaat. Dat is een duidelijke regeling, die tot voor kort ook nooit voor enig probleem zorgde.

Wanneer een minderjarige zich zonder advocaat aanbiedt voor verhoor, moet die volgens de wet eerst verplicht overleg kunnen plegen met een advocaat.