Mildheid, mededogen en levenslust: zet er een groot peroxideblond hoofd op en je hebt Rick de Leeuw

Rick de Leeuw, de nederburger die eigenhandig het begrip fijne peer gestalte geeft in woord en daad, heeft een hart zo groot als drie oefenvelden van Ajax. Geen mens in nood of Rick staat aan de deur. Een vreemd kuchje, opa doet wat raar: Rick komt aangefietst en maakt alles weer goed. Dat hij het daarbij dan wel eens op een tomeloos zingen zet: perfectie is niet van de wereld.