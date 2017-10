Met disruptie is het zoals met de klimaatopwarming. De apocalyps uitroepen, helpt ons geen meter vooruit

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

Blockchain? Misschien denkt u wel dat het een zoveelste hype is. Geen erg, tot pakweg een paar maanden geleden dacht ik dat stiekem ook. Vandaag herinner ik me toch vaak de niet zo heel erg profetische woorden van een West-Vlaamse mediamagnaat. Die noemde een jaar of tien geleden het internet nog ‘overroepen’. Dat is wel even anders uitgedraaid.

Terwijl we amper, of zelfs nog helemaal niet, bekomen zijn van de omwentelende impact van sociale media op ons privéleven, de samenleving en de economie, ziet het er sterk naar uit dat de technologische innovatie alweer een nieuwe revolutie aankondigt. Of we daar blij om zijn, is niet de meest relevante vraag. Het kan, dus het gaat gebeuren.



Het vergt slimmere mensen dan mij om uit te leggen hoe ‘blockchain’ precies werkt. Die hebben we gelukkig in voorraad op de redactie. Zij stelden ‘een handboek voor de toekomst’ samen, dat u vanaf vandaag kunt lezen in de krant.