Met Dewinter zit het Vlaams Belang vast, zonder Dewinter is het niets. Al veertig jaar

Gisteren vierde het Vlaams Belang zijn veertigste verjaardag. Met een provocatie in aanloop naar dat feestje probeerde het VB nog eens gespreksonderwerp te zijn. Ooit ging dat met gemak. In tegenstelling tot het succesvol radicaal rechts in vele buitenlanden, is het VB geen spraakmaker meer, tenzij het een gifwolk lost.

Al jaren krijgt het VB die wind maar niet in de zeilen. Ondanks alle aandacht voor identiteit en de afbakening ervan. Het VB moet buitenlandse provocateurs uitnodigen om stof te maken. Of Dewinter naar een oorlogsmisdadiger sturen.

Ongetwijfeld heeft het VB een nut: het vertegenwoordigt een ongenoegen en opvatting van een relevant deel van de kiezers. Die moeten gehoord en beantwoord worden. Maar het VB is niet zomaar een ‘thermometer’.