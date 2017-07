Magnette heeft een universiteit nodig

Charleroi is er erger aan toe dan de rest van Wallonië. Charleroi is en blijft de grootste Waalse stad, althans wat het aantal inwoners betreft: iets meer dan 200.000, maar een simpel bezoek aan de stad volstaat om vast te stellen dat deze stad in crisis verkeert, en niet zomaar een crisis: in de bovenstad zijn bijna alle winkels en kleinere bedrijven gesloten of failliet, in de benedenstad is het al niet veel beter, en op het centrale plein – tussen de kerk en het stadhuis – wacht al meer dan vijf jaar een monumentale, maar uitgedroogde fontein op herstelling.