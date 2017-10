Mag het, mevrouw Rutten, thuis blijven en voor mijn drie kinderen zorgen?

Fien De Meulder is thuiswerkmoeder en auteur van de roman Een redelijk gelukkig huwelijk.

Alsof er in Vlaanderen nog niet genoeg werd neergekeken op ‘huisvrouwen’ zoals ik, doet Gwendolyn Rutten er deze week nog een schepje bovenop. Ze vindt me niet geëmancipeerd genoeg. Ik zou gevaar lopen te laag opgeleid te zijn. Met vier universitaire diploma’s op zak heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven en voor mijn drie kinderen te zorgen. Dat baart haar blijkbaar zorgen. Dat ik het verkeerde voorbeeld ben voor mijn arme kindertjes. Dat ik ze achterstel in de economische ratrace. Nu wil ze me straffen door me meer belasting te laten betalen. In het belang van emancipatie eist Open Vld meer belastingen van mensen zonder inkomen. Je moet het durven.