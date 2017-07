Maak van de Vlaamse Leeuw geen Louboutin

Louboutin levert al jaren een juridische strijd om de kenmerkende rode zool. Wat designer Christian Louboutin betreft, is de zool van Louboutin en Louboutin alleen. De advocaat-generaal van het Europees Hof gaf in zijn advies aan het Europees Hof van Justitie dit jaar nog mee dat er volgens hem geen merkbescherming kan worden verleend op basis van een kleur. De strijd is nog niet gestreden.

In Vlaanderen blijkt ondertussen op geel en zwart nog steeds een patent te bestaan. Dan doel ik niet zozeer op politieke partijen die met de kleuren gaan lopen. Wel op de invulling van die Vlaamse identiteit. Hoe goed ik mijn best ook probeer te doen, er blijkt volgens velen geen Vlaming in mij te zitten. Of toch ‘genen echten’.