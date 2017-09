Maak de band tussen politicus en burger hechter

De politieke revolutie is aan de 60-plussers. Na bijvoorbeeld Bernie Sanders (71) in de Verenigde Staten is het nu aan Jeremy Corbyn (68) in het Verenigd Koninkrijk om voorstellen te lanceren om de burger meer te laten meespelen in het politieke bedrijf. De voorstellen daarvoor gaan ver. Zo wil Corbyn het Labour-beleid mee laten sturen door burgers, die via nieuwe technologieën inspraak krijgen in de houding van de partij in dossiers die in het parlement behandeld worden. Betekent dat het failliet van de parlementaire democratie zoals we die vandaag kennen?