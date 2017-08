Lezersbrief

De heer Boudry is er veel aan gelegen om duidelijk te maken dat het jihadisme gevaarlijker is dan het nazisme. Hij wijst hierbij onder andere op het feit dat IS (als boegbeeld van het jihadisme) openlijk wreedheden etaleert en op sociale media verspreidt. Mijns inziens is precies dat etaleren van wreedheid de zwakte van IS. De Nazi’s haalden in verkiezingen meer dan 30 procent van de stemmen en konden vrij lang rekenen op publieke steun. Zou dat ook zo geweest zijn als mensen de onbeschrijfelijke wreedheden van het regime hadden gezien?

IS heeft alle moslims opgeroepen om naar het kalifaat te verhuizen. Ik weet niet hoeveel er dat hebben gedaan, maar ten opzichte van de 1 miljard moslims op deze planeet waren het er erg weinig.