Klaar voor het laatste grote inhoudelijke offensief van Michel I

De politieke actualiteit volgens Carl Devos.

Morgen staat premier Michel in de Kamer met zijn laatste beleidsverklaring waarin nog echt beleid zit. In tegenstelling tot vorig jaar zonder uitstel. Volgend jaar komt dat er allicht wel. Vijf dagen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 is immers geen geschikt moment. Al wordt van de beleidsverklaring van oktober 2018 nog weinig beleid verwacht. Zeven maanden later volgen samenvallende verkiezingen.

Morgen moet het dus gebeuren. Daarom sloten Vlaamse kemphanen voor de zomer hun gewapende vrede. Het zomerakkoord pimpen ze overmoedig op tot een tweede regeerakkoord. Als het dat is, past de makers schaamte voor zoveel amateurisme. De manier waarop cruciale details van dat akkoord over putten en bulten in elkaar geknutseld werden, is tenenkrullend. Elke garagist die zo prutst, moet na enkele weken de deuren sluiten. Nochtans bewezen de auteurs eerder hun kunde. Het moet zijn dat de pen van het zomerakkoord in wantrouwen gedrenkt is. Ook de voorbije dagen was te lezen hoezeer een kernelement – de effectentaks, de gesublimeerde meerwaardebelasting – nog veel discussie meebrengt.