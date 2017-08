Kindsoldaten re-integreren is niet gemakkelijk, maar we zijn die inspanning aan onszelf verplicht

Doorgaans associëren we kindsoldaten met het extreme geweld van etnische conflicten in Afrika. Nu het eindspel rond het kalifaat van Islamitische Staat is ingezet, kan dit gruwelijke verhaal plots dichterbij komen. Landen als België moeten zich klaarmaken voor de terugkeer van jihadistische Syrië-strijders.

Dat wordt een zware klus, of je het nu bekijkt vanuit het standpunt van beveiliging van de bevolking of vanuit dat van re-integratie van de betrokkenen. Wat de zaak nog complexer maakt, is dat er ook gezinnen met kinderen terugkeren. Jonge minderjarigen, die mogelijk deelgenomen hebben aan gevechten, en dus ‘kindsoldaat’ zijn in de beperkte zin van het woord. Maar ook kleuters, die hun eerste levensjaren beleefden in een wereld van brutaal geweld, religieus extremisme en ook haat voor die westerse samenleving waarin ze nu plots terechtkomen.