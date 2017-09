Ken je die mop van het witboek over de toekomst van Europa?

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker sprak dinsdag de Europese ambassadeurs toe, bij aanvang van het nieuwe Europese jaar. In plaats van de motiverende peptalk, waar menig Europeaan naar verlangt, had Junckers speech meer weg van een grafrede, waarin hij aan Brussel refereerde als "het tranendal" ("lacrimarum valle"). Terloops vermeldde hij dat de vijf scenario’s die hij in maart met veel bombarie in een 'Witboek over de toekomst van Europa' aan de Europese burger voorlegde eigenlijk niet voor echt waren. "Er is een zesde scenario", klonk het ineens, "waarvan ik weet dat het het uiteindelijke voorstel zal zijn".