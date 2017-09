Karton voor een bloedend hart

Naakter en huiveringwekkender dan uit de mond van acteur Stefaan Degand kan verdriet niet zijn. Een mens voelt zich stukgemokerd na het lezen van zijn hartverscheurende interview in Humo over het plotse verlies van zijn vrouw Julie en ongeboren dochter Bo. Een diepe herfst valt over de lezer. Maar het is ook een les in existentieel humanisme, het bewijs van de kracht van het geschreven woord die soms als een splinterbom bij je binnenkomt. In het gesprek met Stefaan over het verlies van zijn vrouw zit geen traan voyeurisme. Ook geen sluier zelf­medelijden. Het is rauw en echt en teder. De woorden nagelen je vast in hun pretentieloze machteloosheid.