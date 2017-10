K. kreeg ooit een IQ van 65 opgekleefd. Vandaag zit ze in 6 Latijn

Regelmatig leest u hier een selectie lezersbrieven.

IQ

Die ochtend werd ik wakker met het nieuws dat Koen Daniëls (N-VA) vermoedt te weten waarom de centen van het GOK (gelijke onderwijskansen)beleid te weinig renderen. Als die kansarme kinderen gewoon niet zo slim zijn, dan kan je er geld blijven inpompen zonder veel resultaat. ‘Van een ezel kan je geen paard maken’, zei mijn grootvader al, een gezonde boerenwijsheid? Daniëls stelt voor niet op het buikgevoel af te gaan, maar het IQ te testen.

Ik zou talloze artikels en wetenschappelijke onderzoeken kunnen aanhalen om de relativiteit en contextgebondenheid van IQ-metingen aan te tonen. Ik kan je vertellen over K., die ooit een IQ van 65 kreeg opgekleefd en daarmee vandaag in 6 Latijn zit. Als kind van leerkrachten, kreeg zij van heel veel mensen heel veel kansen. En zij deed het. Leren spreken, leren schrijven, leren lezen, openbloeien tot een mooi kind en een ferme jonge dame. Denk even de sceptische ouders en de bevlogen leerkrachten weg, die haar talenten meenden te zien en soms tegen alle adviezen in eigen keuzes maakten. Maak abstractie van tweeverdienende ouders, die hun weg kennen in het systeem. Schrap de grootouders en een heel sociaal netwerk dat jaar in jaar uit, dag in dag uit de praktische consequenties van ‘geloven in’ waar maakte. Waar zouden we K. dan vinden?