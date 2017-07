Jeruzalem: waarom de Veiligheidsraad dringend moet ingrijpen

Sommige commentatoren, aan beide zijden van de scheidingsmuur, spreken opnieuw en met aandrang over het begin van de al decennia geleden voorspelde derde intifada. Ze kunnen, gezien het effect van de onrust in Jeruzalem en de bezette gebieden, met evenveel recht over een potentieel begin van een derde wereldoorlog praten.

De escalatie tussen de wereld van het Goede (wij dus) en die van het Kwade (terroristen, islamisten en, bij uitbreiding, alle antiwesterse islamieten) wordt steeds concreter en gevaarlijker. Het is de taal van Bin Laden en IS, maar evengoed die van Bush jr. en Donald Trump.

Maar vóór we ons volledig door onze angst laten meeslepen, zouden we het best eerst op een aantal makkelijk te beantwoorden vragen ingaan.

Waarom overtreden vrome orthodoxe kolonisten nu al jaren dag na dag hun eigen religieuze verbod om de Tempelberg te betreden en wandelen ze onder militaire bescherming het hele terrein af, tot de grootste machteloze woede van de aanwezige moslims?