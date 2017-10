Is het wachten tot ‘le bruit des bottes’ in Catalaanse straten eer Brussel zich mengt?

Karl Drabbe is (eind)redacteur van Doorbraak.be en volgt de situatie in Catalonië op de voet.

Vandaag verliep het ultimatum Catalonië. Niet dat de Spaanse regering verwachtte dat de Generalitat een kniebuiging zou doen. Zaterdag zou de Spaanse regering zich beraden over te nemen maatregelen, waaronder het inroepen van grondwetsartikel 155. Tegelijk zullen in Barcelona en elders in Catalonië honderdduizenden mensen betogen om de vrijlating van de politieke gevangenen Jordi Sánchez en Jordi Cuixart te eisen. Tegenover juridische maatregelen in Madrid, is er de volkswil in Catalonië. Legaliteit versus legitimiteit. Rechtsgeleerden en -historici kunnen er dikke boeken mee vullen.

De Morgen lichtte vandaag op zijn website toe wat dat artikel 155 precies is en hoe het werkt. In feite weet niemand dat, want het is nooit eerder ingeroepen. De 17 autonome regio’s – elk met een andere graad van autonomie– hebben zich nooit zo rebels gedragen als Catalonië vandaag. In Spaanse en Catalaanse media en websites wordt druk gespeculeerd.