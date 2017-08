Wie het leven van één mens redt, redt de hele mensheid. Nu moet Geens nog justitie redden

Wij Belgen zijn de dappersten onder de Galliërs om onze nationale reputatie de dieperik in te storten. Onze eigenste voorzitter van het Hof van Cassatie verketterde onze rechtstaat als een ‘schurkenstaat’. Hij zal zich in de adellijke handjes hebben gewreven bij de reeks van acht Amsterdamse vonnissen waarbij overlevering van verdachten naar ons land on hold wordt gezet. Op zijn Hollands luidt het dat de rechtbank zelfs "ambtshalve bekend is" met de reactie van justitieminister Koen Geens (CD&V): de voetnoot in het vonnis verwijst naar diens eigen blog van 13 juli met de titel 'Iedereen beseft dat deze situatie niet kan duren'.

Een Nederlandse rechter die de blog van een Belgisch minister ‘ambtshalve’ volgt, het is eens iets anders. Het mag meteen een tip zijn voor onze Belgische magistraten om inspirerende Nederlandse rechtspraak te lezen.