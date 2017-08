In het Zuiden van Amerika is het verleden niet voorbij

“Dit is niet wie wij zijn”, zei Tim Kaine, Democratische senator uit Virginia, over het racistisch gemotiveerde geweld dat afgelopen weekend uitbrak in zijn staat. Meneer Kaine vergist zich. Amerika is altijd racistisch geweest.

Ook Terry McAuliffe, de Democratische gouverneur van Virginia, vergiste zich. “Voor blanke racisten – white supremacists - is er geen plaats in Amerika”, zei hij keurig. Fout. Amerika “is white supremacy’s home”, zoals het weekblad The Nation afgelopen weekend terecht opmerkte. De cultuur is gebouwd op het geloof dat de blanke protestantse mens superieur is aan alle andere vormen van mens-zijn. De cultuur is begonnen met het opruimen van miljoenen native americans en het installeren van een absolute klassenmaatschappij, onder meer door de massale invoer van Afrikaanse slaven.