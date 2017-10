In Antwerpen lijken wij fietsers vogelvrij

Arne Van Petegem woont en fietst net als zijn vrouw en drie zonen in Antwerpen. Hij is muzikant/producer, cultuursocioloog en docent aan de PXL hogeschool.

"Het is inderdaad onhandig geweest om bij de opmaak van het kruispunt geen rekening te houden met fietsers en voetgangers”, verklaarde de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) de afgelopen week in Gazet van Antwerpen, als reactie op alweer een dodelijk verkeersongeval in de Antwerpse binnenstad. Een behoorlijk onhandige reactie vond ik dat.

Ik ben net terug van een week werken in Amsterdam, waar ik dagelijks van slaap- naar werkplek en terug fietste. Dwars door de stad over een breed en duidelijk afgescheiden fietspad. Tijdens die hele week kwam ik geen enkele – niet één – foutparkeerder tegen op mijn (fiets)pad. Op een aanzienlijk deel van mijn route waren er stevige wegenwerken aan de gang. Daar was de beschikbare rijbreedte netjes verdeeld: beide rijrichtingen voor auto's aan één kant en voor fietsers aan de andere kant, van elkaar gescheiden met zware betonblokken.