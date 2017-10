Ik weet wat het baby’tje voelt: de overtuiging van eigen slechtheid. Grenzeloze eenzaamheid

Hilde Van Mieghem, acteur, regisseur en auteur, neemt u mee in haar leefwereld.

Een golf van misselijkheid overspoelde mijn lichaam. De foto’s van het bont en blauw geslagen baby’tje in de krant benamen me de adem. Ik trok wit weg en voelde hoe mijn maag samenkromp. Een moeder sloeg haar acht maanden oude baby bont en blauw.

Als ik zoiets lees, word ik misselijk, als ik het zie gebeuren razend! Dan reageer ik als een stier die in zijn gat gestoken werd door een horzel. Dan ben ik met moeite tegen te houden. Het is meer dan eens gebeurd dat ik tussenbeide kwam wanneer een ouder, man of vrouw, een weerloos kind in elkaar sloeg. Eerst probeer ik het met woorden, als dat niet helpt, ga ik duwen en trekken tot de persoon in kwestie ermee ophoudt of mij een dreun verkoopt.