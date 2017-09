Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit zo blij was mij te zien, elke keer opnieuw

Er waren tijden dat je je onsterfelijk waande. Je had je vrouw overleefd. Je vijf broers en zussen, terwijl jij toch de oudste was. Je had menig vriend en vijand begraven, allemaal jonger dan jij. Je vroeg me soms, met glunderende oogjes: zou het kunnen dat ik onsterfelijk ben? Je schaterlach was je antwoord.