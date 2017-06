Ieperfest zit fout: Choqueren is niet hetzelfde als haat verspreiden

Hardcorefestival Ieperfest heeft na luid protest op sociale media afgelopen week de Finse metalband Impaled Nazarene van zijn line-up gehaald. Veel festivalgangers vonden het namelijk niet kunnen dat een band die bekend staat om zijn extreme gedachtegoed het podium in Ieper zou betreden, zeker niet op een festival die al 25 jaar " no sexism, no fascism, no racism " afficheert.

Impaled Nazarene steekt zijn homofobe, racistische en seksistische ideeën namelijk niet onder stoelen of banken. Zo zingen ze in het nummer 'Zero-Tolerance' lyrics als 'Why should we tolerate Pansy faggot shit / Not even in an animal world Male sucks male dick / Zero tolerance No fucking rights / Monkey fucks monkey Punishment is aids' en geven ze in interviews ook openlijk toe anti-moslim te zijn.