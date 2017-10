Hoe minder hij nog met die kleine te maken kreeg, hoe beter

Frederik De Backer schrijft elke donderdag over de grauwe wereld die we zo veel mogelijk proberen te negeren.

Binnen twintig minuten was hun huwelijk voorbij. Nog wat papieren ondertekenen, een vent met een bril aan zo’n kettinkje de hand schudden en dat was het dan. Zestien jaar van zijn leven herleid tot een maandelijks bedrag op haar rekening.

Het was geen kwestie van een jeugdliefde die haar vervaldatum had overschreden, er waren geen affaires geweest, niets van dat alles. Het was hun zoon. En de klasgenoot die hij twee jaar geleden van de trap had geduwd. Verlamd vanaf de nek. Om een sticker. Een leven lang in een rolstoel omwille van een matige rechtsback.



Dom joenk.



Hij was zo teleurgesteld geweest. Zijn grote trots. Het hele dorp sprak ervan. Maar fuck het dorp. Het dorp had die kleine niet opgevoed. Hij had er nog steeds moeite mee om zijn zoon in de ogen te kijken. En daarom waren ze hier.