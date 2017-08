Hij rook haar adem tot hier. Alsof ze net een asbak had uitgelikt

Ze had de smoel van een dooie wielrenner. Zo een die alleen in de regen reed. Gegroefd leer. Als een oude driezit op een vuilstort. Haar haren waren even dof als haar blik en flankeerden haar gestadig gerijpte pokdaligheid met een zich nog net aan de absolute ondergrens onttrekkende begeestering. Dezelfde halfdood geslagen levenslust waarmee de dunne, grauwe slierten zich op hun beurt vastklampten aan een centimeterslange uitgroei. Vettig en schilferig tegelijk.

Of ze hem eens op zijn bakkes moest slaan. Trutte. Truttigaard. En of hij haar verstaan had. T. Trut.

Het was kwart na negen.

Hij zat twee tafeltjes van haar vandaan, in gezelschap.