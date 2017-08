Het zomerakkoord van Michel I is een politieke clusterbom

Bij de voorstelling was duidelijk dat het zomerakkoord van Michel I een politieke clusterbom is. Het valt uiteen in vele kleine maatregelen, waarvan de volle impact pas na de zomer duidelijk wordt. Als er ook meer zicht is op de financiële afrekening van de aankondigingen en besparingen. Maar nu al blijkt dat, naast de spanning die deze evidente onzekerheden meebrengen, minstens twee dossiers voor springstof kunnen zorgen. Ook na het zomerakkoord is Michel I in onderling wantrouwen gestut.



Hoe meer details bekend raken, hoe groter het bereik van het akkoord. Sociale-uitkeringsfraudeurs worden zwaarder aangepakt, werklozen zullen sneller op basis van hun competenties beoordeeld worden, bedrijfswagens worden duurder voor de ondernemingen, werkloze 50-plussers zien hun pensioen dalen.