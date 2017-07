Het zomerakkoord, mag het iets (veel) meer zijn?

Na dagenlang onderhandelen pakte premier Michel eindelijk trots uit met zijn groots aangekondigde zomerakkoord. Om het zacht uit te drukken: dit akkoord zal op langere termijn niet memorabel blijken. Alle akkoorden in de Belgische politiek zijn in meer of mindere mate het resultaat van een koehandel waarbij alle betrokken partijen een aantal dingen in de wacht moeten slepen. Maar deze keer ligt dat er wel heel dik op.

Het resultaat is een verzameling van maatregeltjes waarin geen rode draad te ontwaren valt en waarvan het moeilijk in te schatten is hoe die onze economie op langere termijn echt sterker maken. En als kers op de taart zitten er ook nog wat ronduit bizarre ingrepen in het akkoord.