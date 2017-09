Het verschil tussen een bakfietsouder en vreemd gesteente

In De Morgen verscheen vorig weekend een interview met Els Cespedes, juf van een instapklas in de Seefhoek. Het kind van presentator Tom De Cock is er de enige blanke. Wanneer Els zich afvraagt waar de bakfietsouders blijven, schiet dat in het verkeerde keelgat. Annemie Peeters is geraakt en praat met hoogleraar taalkunde Jef Verschueren.

Waar bakfietsen vroeger dienstdeden als bestelwagens, worden ze vandaag gebruikt om kinderen in te vervoeren. Door dezelfde structuur van de voorwerpen kon de term eenvoudig worden overgeheveld, verklaart de hoogleraar. Maar de functionaliteit van de term is veranderd, en dat maakt ironie mogelijk. Zo kregen de bakfietsouders een sneer van de Antwerpse burgemeester en gingen ook Nigel Williams en Alex Agnew tekeer tegen deze linkse bobo’s die multiculturaliteit slechts vanop de zijlijn zouden toejuichen.