Het topsportbeleid in België is er een van versnippering, waar iedereen zijn ding doet

In De Morgen haalt topsportcoach Wim Vandeven nogal fel uit naar het gebrek aan visie en daadkracht in de atletiek, waardoor de successen van de Belgische atleten onvoldoende verzilverd worden. Dat hij daarbij de verschillende atletiekfederaties onder schot neemt, is een logische zaak; het amateurisme dat daar heerst, is nu eenmaal niet uit te wissen. Maar dat hij daarbij ook alle vrijwilligers uit het veld meteen onderuit schoffelt, is goedkoop. De atleten die nu aan de top staan vóór ze naar de toptrainers doorschoven, zijn ooit begonnen bij begeleiders van wie Vandeven stelt dat ze doorgaans "jonge atleetjes de nek omwringen".