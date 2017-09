Het mooiste wat je in een archief kan overkomen, is vinden wat je niet zocht

Iek! Ik kan een kreetje niet onderdrukken wanneer het me overkomt, vaak na dagen vruchteloos ploeteren. Senioren die hun familiestamboom zitten uit te pluizen kijken licht geërgerd op. In archieven wordt doorgaans gezwegen. Frivole uitroepen van arbeidsvreugde zijn ze er niet gewend. Een historisch vondstje brengt me nu eenmaal een kinderlijk gevoel van bevrediging.

Lang gehouden vermoedens die plots bevestigd of weerlegd worden door een weggegooide zin, ergens aan het einde van het vergeelde verslag van een kabinetsvergadering. Noem me sentimenteel, verwijt me een hang naar het ambachtelijke, maar ik ben zo een van die historici die graag in een archief zitten. Iemand die liever hanenpoten in notitieboeken krabbelt dan praktisch op een laptop typt. Lettertypes die al decennia niet meer in zwang zijn, maagdelijke bundeltjes die je voor de eerste keer losstrikt.