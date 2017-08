Het lot van instellingskinderen zal pas verbeteren als wij hen tonen dat ze echt welkom zijn

Het is een jaar geleden dat een wandelaar in een tentje op de Gentse Blaarmeersen het levenloze lichaam van de 19-jarige Jordy B. vond. De jongen was omgekomen van de hitte en de honger. Jordy was een ‘instellingenkind’ dat heel zijn jeugd in allerlei centra doorbracht, op zijn achttiende op straat belandde en nergens hulp vond.

Het trieste drama schokte velen omdat het zo onverenigbaar is met de welgestelde maatschappij waarin de meesten onder ons mogen toeven. Een dode jongen in het opgepoetste Gent en op slechts enkele tientallen meters van een plek waar joggers, wandelaars, zwemmers en kajakkers van het leven komen genieten: hoe kon dat gebeuren?

Terecht leidde deze zaak tot een hevig debat: alles wees erop dat er naast Jordy nog vele andere ‘jeugdzorgverlaters’ het bijzonder moeilijk hadden.