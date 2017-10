Het is oké om even op de pechstrook van het leven te gaan staan

Stefanie De Bock is student en voorzitster van Jong Groen.

Ik wilde niet meer verder zo. Ik wilde nu en liefst onmiddellijk geen angsten meer hebben. Nu en nu meteen uit de zetel komen en niet meer wenen. Maar mijn voeten beslisten om te blijven liggen. Mijn lijf besliste dat het niet het juiste moment was. Want tegelijkertijd wou ik gewoon onder mijn lakens kruipen, weg van de buitenwereld. Even niet denken aan 'alleen zijn'. De weg uit de diepe put was moeilijker dan ooit.

Dat was het moment, nu ongeveer een dik jaar geleden, waarop ik de knop omdraaide: er was iets mis. Achteraf gezien kon je het al van ver zien aankomen: de maanden ervoor was ik prikkelbaarder, had ik enorm veel ruzie thuis, sprak ik nog weinig met vrienden af. Ik was snel moe, kroop elke avond wenend in bed, kon niet meer alleen zijn, enzovoort. De typische signalen dat er iets niet goed ging.



En hoe raar het ook klinkt: ik had geluk. Mijn ouders grepen meteen in; de dag van mijn, tot dan toe, grootste angstaanval ging ik meteen naar de huisarts. En vanaf dan kreeg ik intensieve begeleiding: een keer per week bij de kinesist voor ademhalingsoefeningen, twee keer per maand naar de psycholoog, een paar keer naar mijn mindfulness-coach en antidepressiva, elke dag een pilletje. De eerste weken waren moeilijk, maar al snel begon ik uit mijn diepe put te kruipen.