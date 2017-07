Het is niet verboden om na te denken over controversiële kwesties zoals berichtgeving over terreur

Sinds schrijver David Van Reybrouck in De afspraak een tip van de sluier over zijn essay oplichtte over media en terreur, heeft iedereen zijn mening al klaar. Een uitgesproken, vaak negatieve mening.

Kritiek mag. Ook wij hebben kritiek op de voorstellen van de schrijver. Toch durven we u aan te bevelen de tekst van Van Reybrouck eerst zelf eens rustig te lezen. Dat kan vandaag in De Morgen. Het zou niet verboden mogen zijn om na te denken, ook over controversiële, gevoelige kwesties.

Het is de parallel tussen mensen die zelfmoord plegen en zelfmoordterroristen die velen schokt. Maar Van Reybrouck vergelijkt niet beide groepen, hij vergelijkt de omgang met beiden in de media. En stelt vast dat een strikt beregelde, ingehouden berichtgeving over suïcide helpt.