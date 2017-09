Het 'geheimzinnige' geldbeleid van de ECB voor u uitgelegd

Er bestaat grote verwarring over wat precies het geldbeleid van de ECB is. Het heeft de geheimzinnige naam van 'quantitative easing' (QE) gekregen. Het lijkt wel een toverformule, vooral dan de afkorting QE. Die geheimzinnigheid heeft een grote invloed op de verbeelding van de mensen. Dat wordt ook in de hand gewerkt door de manier waarop hierover geschreven wordt. In de andere Vlaamse kwaliteitskrant stond verleden week te lezen dat de ECB een massale hoeveelheid bankbiljetten in de economie had gepompt. Een hoeveelheid die overeenkomt met “een twee meter dikke laag biljetten van 500 euro op een voetbalveld”.