Het gedoe in zijn privéleven heeft Liam Gallagher wat zachter gemaakt en dat is een goede zaak

Liam Gallagher speelde afgelopen maan­dag met zijn nieuwe band op Pink­pop. Hij had er liever met Oasis gestaan, maar zijn broer ziet dat niet meer zitten. Ruziemaken lucht de boel wat op, maar als er te veel scherpe voorwerpen door een ruimte vliegen, wordt het gevaarlijk. Noel Gallagher heeft Oasis (en zijn broer) bovendien niet meer nodig om veel platen te verkopen en op de affiche van de grootste festivals te staan. Noel schreef alle klassiekers en hij zingt ze (in aangepaste versies) even overtuigend als zijn broer. Hij heeft niet de rock-’n-roll­attitude en de podiumprésence van Liam, maar dat vinden de huidige fans niet meer zo erg. Ze zijn intussen een jaartje ouder en dan worden er andere dingen belangrijk.