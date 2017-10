Het feit dat de silent majority zich op straat toont in Spanje, is veelzeggend

Koen Vidal is commentator bij De Morgen.

Waar het naartoe gaat met Catalonië en Spanje? Eerlijk. Geen idee. Vandaag zou het Catalaanse parlement samenkomen - waarschijnlijk om de eenzijdige onafhankelijkheid uit te roepen - maar het Spaanse grondwettelijke hof verklaarde die zitting onwettig. Het is onduidelijk wat de Catalaanse parlementariërs vandaag zullen doen.



De separatistische minister-president Puigdemont kondigde een parlementaire toespraak aan voor morgen. Wat hij gaat zeggen of roepen? Niemand die het weet. Catalonië onafhankelijk? Bemiddelen, nu? Tijd voor regionale verkiezingen?



Ook Rajoy grossiert in onzekerheid. Hij laat in het midden wat hij zijn nationale politie zal bevelen als de separatisten op ramkoers blijven. En bijna elke dag zwaait hij met het beruchte artikel 155 van de grondwet: de zogenaamde nucleaire optie waarmee hij de Catalaanse autonomie ongedaan kan maken en de macht van die regio naar zich toe kan trekken.