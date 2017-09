Heeft u ook weleens last van taaljeuk?

Over jeukwoorden had ik al gehoord, omdat mijn – lees haar! – collega-taalcolumniste Japke d.-Bouma er in NRC Handelsblad zo treffend over schrijft, maar het woord 'taaljeuk' kende ik nog niet. Ik zag het afgelopen week voor het eerst in een tweet van VTM-journalist Patrick van Gompel, en zo mooi vond ik het woord en zo benieuwd was ik naar wat mijn volgers taaljeuk bezorgde dat ik er deze tweet over plaatste.