Grotere of lege kooien? De effectiviteit van de Vlaamse dierenrechtenbeweging

Gaia viert deze maand haar 25ste verjaardag. Na het verbod op straatpaardenkoersen heeft de dierenrechtenorganisatie de afgelopen kwarteeuw nog talrijke overwinningen geboekt met haar pragmatische strategie. Toch vormt die strategie de belangrijkste splijtzwam in de dierenrechtenbeweging. Als tegenreactie doken het afgelopen decennium organisaties op zoals Bite Back en Animal Rights, bekend van de recente undercoverbeelden uit varkenshouderijen en slachthuizen. Hervormen of afschaffen? Dat is de vraag.

Gaia is de hervormer die met regelgeving het dierenwelzijn in de veeteelt wil verbeteren. Denk aan het vervangen van kooieieren door scharreleieren of het verbieden van onverdoofd slachten. Deze acties hebben niet alleen een grote slaagkans, maar soms ook een grote impact: het afschaffen van kooieieren helpt miljoenen legkippen.