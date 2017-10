Google weet dat er ergens in de rand van Boekarest een reusachtig gat in de grond zit

Anaïs Van Ertvelde is historica en podcaster bij Vuile Lakens. Elke twee weken schrijft ze in Zeno over lichamen, seks, macht, kwetsbaarheid en verzet.

Het begint met een vuistvol vogels. Algauw zijn het er duizenden. Ze ­wolken voorbij de bovenste verdieping van het appartementsgebouw, zwenken plots. Vogue-menthol­sigaretten rokend op het balkon voelen we de luchtverplaatsing langs ons heen ­strijken, iedere keer wanneer ze ­wenden. “Het enige wat ontbreekt, is de stem van David Attenborough”, grapt iemand.

Hun getallen zwellen aan, even wordt het omineus. Smartphones ­worden bovengehaald. Toch maar een filmpje van maken. Toch maar goo­gelen: blackbirds + Bucharest + sunset. De onderzoekers van The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile weten het ook niet, wat er elke avond met die vogels aan de hand is. Ik zoek dan maar naar andere gespreks­onderwerpen. Waar heeft een mens het over tijdens een conferentie­diner als je niet nog een keer de kwaliteit van de presentaties wil aankaarten. Of polsen naar de al dan niet comfortabele reisweg. Het ­uitzonderlijk mooie weer?