Gewilde blindheid is geen verdraagzaamheid

Opvallend is de diversiteit van het strand. Mensen netjes, preuts haast, in badpak, monokini, naakt, met of zonder schaamhaar, volledig ingepakt in een wetsuit, schrijdend in wijde witte of kleurige gewaden. Alsof diversiteit wordt gevierd en de Summer of Love hier eeuwig duurt.

Gisteren was ik getuige van een ontroerende scène. Terwijl ik me na het zwemmen in de avondzon liet drogen, zag ik twee mensen moeizaam de steile helling richting strand afdalen. Zij liep op krukken en kon de met keien bezaaide helling nauwelijks aan. Hij stapte nog moeizamer, met heftige spastische rukken. Zij kleedde zich uit. Koos voor naakt. Breed glimlachend, gelukkig met de late, gouden zonnestralen op haar huid. Haar rechterbeen bleek korter dan haar linkerbeen. Stond vol littekens, rozig op haar gebruinde huid.