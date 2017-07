&&^ wist vanmorgen niet dat hij voor het laatst wakker werd. _,-_ gleed uit en brak zijn nek op de badrand. Zijn zoontje vond hem tien minuten geleden. De moeder van ç!;; stierf in het midden van hun telefoongesprek. ç!;; zal haar binnen elf dagen volgen omdat ze van verdriet niet meer zal eten of drinken.

:(: vroor dood in een doos op het trottoir van de Vooruitgangstraat in Schaarbeek. Zijn laatste oogcontact dateerde van zes dagen eerder. +`= ligt verspreid over Gent in vier verschillende vuilniszakken. ^^^ stapte in zijn wagen en verdween van de aardbodem.