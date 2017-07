Fred is een afvallige druus: hij gelooft in Tokio, in Amerika, in Netflix

Enkele uren geleden, tijdens mijn bezoek aan de Golan-­hoogvlakte, kwam ik in contact met Fehed. Fehed is een druus, dat wil zeggen: lid van het volk der druzen. Aangezien ik zijn naam telkens vergat, besloot ik hem Fred te noemen, wat hij verder prima vond. Hij nodigde me uit om bij hem en zijn ouders te komen eten, in zijn druzen­dorp, waarnaar ik nu op weg ben.

De druzen vormen een religieuze stam met een lange, geheimzinnige traditie, met gemeenschappen in Syrië, Libanon, Israël en Jordanië. Ze hangen een mystiek geloof aan, dat draait om het boek der Wijsheid, het Hikme-boek. (Dat eigenlijk weer bestaat uit vierentwintig boeken, waarvan er liefst achttien verloren zijn gegaan, een prestatie op zich.)