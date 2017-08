Er is verenigde internationale steun nodig voor de Venezolanen

Bij de volksstemming van 16 juli stemden meer dan 720.000 Venezolanen in het buitenland. Bij de verkiezingen van 2013 waren dat er 62.311. Vier dagen voor het referendum waren bijna 800 van de 2.117 kandidaten die in Chili een examen deden voor een medische licentie Venezolaan. En op 22 juli, toen de grens met Colombia heropende, staken 25.000 Venezolanen de nauwe brug over om daar eten en medicijnen te kopen.

Het is duidelijk: Venezolanen willen eruit. Maar wat is de omvang van het economische leed? Volgens het IMF daalde het nationaal inkomen 35 procent sinds 2013, een daling van 40 procent per hoofd van de bevolking. Dat is een grotere achteruitgang dan tijdens de Grote Depressie van 1929 tot 1933 in de Verenigde Staten en groter dan de crisis in Rusland tussen 1990 en 1994.