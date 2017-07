Er is schaamte en schaamte

‘Het onuitgesprokene! Het omfloerste! Het mysterie. Dát’, oreren mannen vaak tegen me, ‘is erotiek.’ ‘Jij maakt dat kapot, dat ontastbare, dat sacrale. Door het zo open en bloot over seks te hebben.’ Het verwijt komt vaak terug, wanneer ik vertel waarover Anaïs en ik schrijven en radio maken: ik sleur seks en lichamelijkheid uit de duistere hoekjes waar ze nog vaak in zitten. Maar in het daglicht blijken ze rimpels en een hangbuikje te hebben, prompt sputterend impotent te worden. Ik doe dus precies hetzelfde als de doorsnee-eroticabeurs, waar men lillende lijven en trillende speeltjes uitstalt onder tl-licht: ik ben zo expliciet dat ik alle erotiek morsdood maak.