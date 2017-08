Embryo's fixen? Hoog tijd dat we ons als samenleving beraden over waar de grenzen liggen

De Amerikaan Shoukhrat Mitalipov is erin geslaagd menselijke embryo's genetisch te verbeteren met de CRISPR-Cas9-techniek. Hij gaat hiermee verder dan eerdere Chinese groepen, zijn techniek is efficiënter en mogelijk veiliger. Mitalipov heeft een mutatie gecorrigeerd, die aanleiding geeft tot een dodelijke hartafwijking. De embryo's werden niet teruggeplaatst, het was slechts een experiment. Terugplaatsing zou in de VS (of in Europa) trouwens niet kunnen, wegens wettelijk verboden. Dit nieuws wekt bij de ene enthousiasme op, bij de andere afschuw. Waarom?