In het secundair onderwijs, waarin zowel mijn vrouw (katholiek net) als ikzelf (gemeenschapsonderwijs) lesgeven, lijken een aantal dingen systematisch onderbelicht. Ook nu weer in de ‘eindtermenstrijd’ tussen N-VA en het katholieke onderwijs. De vrijheid van de koepel speelt al lang geen grote rol meer in de praktijk. Vergelijk de leerplannen van katholiek en gemeenschapsonderwijs en je ziet vooral kleine verschillen (o.a bij geschiedenis). Grote woorden, veel administratieve last, bitter weinig resultaat.

De grote meerderheid van de eindtermen wordt gelijkaardig ingevuld. De leraar die switcht tussen de netten (ik spreek uit ervaring) ondervindt weliswaar verschillen, maar die zullen heus geen (grote) impact hebben op hoe hij of zij voor de klas staat of wat de leerlingen leren. Een veel relevanter onderwerp is de macht.