Een woord dat even speels klinkt als piemel bleek niet voorhanden

Fiemel. Sneetje. Tata. Mijn inbox zat vol mails met pakkende titels. Het regende suggesties omdat ik eerder die week wat gezegd had over een artikel in het tijdschrift Onze taal, waarin gezocht werd naar een kindvriendelijke variant van vagina. Een woord dat even speels en kameraadschappelijk klinkt als piemel bleek niet voorhanden. Zelfs een neutralere term dan het gortdroge vagina of het seksueel getinte poesje was niet eenvoudig te vinden. Vulva rolt mooi van de tong maar beschrijft – net als vagina eigenlijk – het vrouwelijk geslacht niet in zijn geheel.