Een onbewoonbare aarde: Hollywood-horror of degelijke klimaatjournalistiek?

“The Uninhabitable Earth. Famine, economic collapse, a sun that cooks us: What climate change could wreak – sooner than you think”, kopte een essay in New York Magazine. Het schetste het worstcasescenario van extreme klimaatopwarming die de wereld tegen 2100 grotendeels onleefbaar maakt. De reacties uit de klimaatwereld blijven niet uit. Climate Doomsdayism, Climate Disaster Porn, de grote woorden worden niet geschuwd om dit apocalyptische essay met de grond gelijk te maken. Dit extreme klimaatalarmisme wordt dan ook op gelijke voet gezet als de klimaatontkenning. Beide leiden nergens toe, maar is dat zo?



Hoe heetgebakerd moeten we communiceren over de warmer wordende toekomst van onze wereld?