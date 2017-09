Een muzikant die overeind blijft op een voetbalveld, is een extra grote held

Ik heb in mijn leven nog niet overdreven veel voetbalwedstrijden live meegemaakt in een echt stadion. Dat heeft enerzijds te maken met mijn eerder gemiddelde interesse voor de sport in kwestie, maar ook met de schrale herinneringen die onmiddellijk oppoppen als ik de aanschaf van een ticket overweeg. De marginaliteit rond voetbalvelden spreekt me minder aan. Zag je ooit die beelden in Sportweekend waarbij de kapitein van een minder presterende eersteklasseploeg na een verloren match met pisnijdige supporters in de spionkop moet onderhandelen? Overbetaalde voetballers gedragen zich soms als makke luiaards, dat is waar, maar dit wens ik niemand toe. Een straf kan doeltreffend zijn, maar het moet menselijk blijven.

Als kind zag ik Lokeren ooit winnen tegen Standard. De eindstand herinner ik me niet meer, maar de randfiguren die elkaar achteraf de kop insloegen wel.