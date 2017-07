Een leerkracht moet ook zichzelf opleiden

In 2014 besloot ik, midden in een carrière die tot dan toe helemaal aan de journalistiek gewijd was, de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) te volgen, in casu het traject aan de Vrije Universiteit Brussel. Niet alleen wilde ik de sociale werkelijkheid van mijn stad beter leren kennen, een eerdere ervaring als studiebegeleider van een Brusselaar met migratieachtergrond had als smaakmaker gediend.