Een erg ­betaalbaar menu van 200 euro? ­Fukkerdefuk, Kobewieter, denk ik dan

Onlangs moest ik ambts­halve weer eens in de cocaïne­hoofdstad van de toekomstige republiek Vlaanderen zijn. Ik besloot bij aankomst er behalve een nuttige, ook maar een mooie dag van te maken en dus verliet ik het station langs de apenkant, met niets anders dan de gedachte wat tijd te doden in de zoo. Ik ben nog van de tijd voor televisie en als je toen een wild dier wilde zien, kon je kiezen voor een Congo-reis, een album met chromo’s van Liebig of een bezoek aan de Koninklijke Maat­schap­pij voor Dierkunde te Antwerpen. Het werd dus vaak het laatste: ik ben zestig jaar na mijn eerste bezoek nog altijd een sucker voor de zogenoemde zoölogie en na ieder tweejaarlijks bezoek be­denk ik dat ik daar meer moet komen.